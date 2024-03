Giornalismo sportivo in lutto: addio a Enzo D'Orsi, l'inventore della Supercoppa

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e più in generale dello sport italiano. Nella giornata di ieri è infatti scomparso, all'età di 71 anni, Enzo D’Orsi

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e più in generale dello sport italiano. Nella giornata di ieri è infatti scomparso, all'età di 71 anni, Enzo D’Orsi. Per oltre vent'anni capo della redazione torinese del Corriere dello Sport-Stadio per oltre vent’anni, era nato a Foligno e viveva da anni a Saluzzo, dove è morto, in provincia di Cuneo, con la moglie Paola. Dai tre figli, Lodovico, Niccolò e Jacopo, ha avuto cinque nipoti. Per volontà di Enzo, fa sapere il Corriere dello Sport, non ci saranno i funerali.

L'inventore della Supercoppa. A D'Orsi il calcio italiano deve tantissimo. Vicino alle vicende della Juventus, in stretto rapporto con grandi protagonisti come Platini e Trapattoni, fu tra i primi a denunciare il sistema creato da Luciano Moggi e poi deflagrato nello scandalo di Calciopoli. Prima ancora, nel 1988, fu tra gli ispiratori della Supercoppa italiana, nata per volontà del presidente doriano Paolo Mantovani, al quale però proprio D'Orsi l'aveva suggerita.