© foto di www.imagephotoagency.it

Al 22' il Milan passa in vantaggio al Maradona. Pulisic riceve sulla destra e premia il movimento di Giroud in area: cross teso, incornata del francese da distanza ravvicinata e Meret riesce solo a toccare ma non a evitare che la palla entri.