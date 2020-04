Giuntoli e la sua quarantena: "Al mattino riunioni e video con gli scout, poi con Rino ed in serata con i dirigenti"

Nella lunga intervista via Skype a Sky Sport 24, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato anche di questi mesi in quarantena e di come si sviluppa il lavoro.

Come lavora un ds in quarantena? "All'inizio abbiamo preso più informazioni possibili, è importante stare a casa, per rispetto e per uscirne prima, strada facendo ci siamo adoperati nel lavoro, sulle segnalazioni, confronti con gli scout che non possono più girare e vediamo partite intere per poi confrontarci ogni mattina per il prossimo anno o i prossimi anni".

Com'è la tua giornata? "Lavoro quanto prima. La mattinata sto con gli scout per la visione dei video, poi nel pomeriggio mi confronto con Rino che mi relaziona sugli allenamenti quotidiani ed anche col suo staff mi confronto con i giocatori proposti dagli scout, c'è una continua valutazione. In serata facciamo ogni tanto una conference con dirigenti e proprietà e ci teniamo aggiornati".