Gli infortuni non preoccupano Garcia, ma decide di abbassare i ritmi di lavoro

Dopo l'ultimo infortunio in ordine di tempo occorso in ritiro ad Anguissa, c'è stato un confronto nello staff tecnico del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'ultimo infortunio in ordine di tempo occorso in ritiro ad Anguissa, distrazione di primo grado al soleo della gamba destra, c'è stato un confronto nello staff tecnico del Napoli. Rudi Garcia non è preoccupato per il notevole numero di azzurri fermi ai box per infortuni e affaticamenti muscolari, ma si è confrontato col staff decidendo di alleggerire un po’ il carico di lavoro. Lo riferisce La Repubblica Napoli, che scrive: "Il cambio di preparazione potrebbe aver influito: Sinatti è andato via dopo due anni e adesso il Napoli si è affidato a Rongoni, collaboratore di Garcia sin dal secondo anno alla Roma. I metodi sono cambiati (c’è stato pure il lavoro “a secco”, ovvero senza il pallone) e probabilmente il gruppo ha accusato le novità in questo periodo di transizione.

Garcia non è preoccupato, ma si è consultato con i suoi collaboratori e ha deciso di abbassare i ritmi di lavoro: giovedì pomeriggio ha cambiato programma e ha concesso riposo e ieri – sempre nella seduta pomeridiana – ha optato per allenamento con sfide di calcio-tennis. L’obiettivo è cominciare al meglio il campionato e arrivare al top della condizione contro il Frosinone. Con un difensore in più (Natan) e con un Anguissa in meno”.