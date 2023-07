Gli ultimi giorni di Kim da giocatore del Napoli

Il difensore non andrà al Manchester United come si è vociferato a lungo, bensì al Bayern Monaco.

Gli ultimi giorni di Kim Min-jae da giocatore del Napoli. Il difensore non andrà al Manchester United come si è vociferato a lungo, bensì al Bayern Monaco. Dopo giorni, settimane di trattative, il club bavarese ha deciso di affondare il colpo per il coreano. La clausola del difensore sarà attivabile da oggi fino al 15 di luglio, per questo si attende ormai solo la fine del servizio militare in Corea e l’annuncio ufficiale. Il Napoli incasserà circa 58 milioni di euro e saluterà dopo appena un anno uno degli eroi del terzo Scudetto.