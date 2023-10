Gol dell'anno 2023: Kvaratskhelia tra i 10 candidati dell'AIC alla rete più bella

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, il Gran Galà del Calcio AIC torna per celebrare le eccellenze del calcio italiano al maschile e al femminile.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, il Gran Galà del Calcio AIC torna per celebrare le eccellenze del calcio italiano al maschile e al femminile. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà lunedì 04 dicembre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A.

E attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIC ha reso note le dieci nominations del gol dell'anno per quanto riguarda la stagione 2022/23, il cui vincitore verrà determinato dal sondaggio online aperto proprio in queste ore sul sito ufficiale dell'AssoCalciatori. Le votazioni si aprono oggi e chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 26 novembre 2023 e tra i nomi autori delle prodezze che potranno essere votate troviamo nomi notissimi come Barella, Berardi, Hernandez, Kvaratskhelia, ma anche insospettabili come Biraghi, Oudin, Destro o Fagioli. Di seguito la lista completa dei candidati:

1) 30 agosto 2022 – NICOLÒ BARELLA – (Inter-Cremonese)

2) 20 agosto 2022 – DOMENICO BERARDI – (Sassuolo-Lecce)

3) 27 febbraio 2023 – CRISTIANO BIRAGHI – (Verona-Fiorentina)

4) 22 maggio 2023 – ANTONIO CANDREVA – (Roma-Salernitana)

5) 09 ottobre 2022 – MATTIA DESTRO – (Torino-Empoli)

6) 29 ottobre 2022 – NICOLÒ FAGIOLI – (Lecce-Juventus)

7) 06 maggio 2023 – THEO HERNANDEZ – (Milan-Lazio)

8) 04 giugno 2023 – TEUN KOOPMEINERS – (Atalanta-Monza)

9) 11 marzo 2023 – KHVICHA KVARATSKHELIA – (Napoli-Atalanta)

10) 04 giugno 2023 – REMI OUDIN – (Lecce-Bologna)