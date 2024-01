GRAFICO - "Il Napoli di Mazzarri inferiore in tutto a quello di Garcia", i numeri di Bacconi

Nel corso di Si Gonfia La Rete su Tele A, il tattico Adriano Bacconi ha parlato delle difficoltà del Napoli di Mazzarri

Nel corso di Si Gonfia La Rete su Tele A, il tattico Adriano Bacconi ha parlato delle difficoltà del Napoli di Mazzarri che ha numeri ancora peggiori rispetto a quello di Garcia della prima parte della stagione (a fine articolo alcuni dei grafici mostrati): "Andiamo al punto, è qualcosa di sorprendente perché si elogia Mazzarri... io non dico niente, faccio parlare i numeri. Vedete dalle immagini che in fase difensiva Garcia era nettamente superiore come minor numero di falli in zona pericolosa, ovvero la trequarti. E' il primo campanello d'allarme.

Bisogna fare un'analisi di cosa è successo e cosa sta succedendo per capire come intervenire. Guardiamo a Garcia, neanche a Spalletti. Più o meno non è così peggiore, ma le cose ben più gravi si vedono nella zona offensiva: guardate come si riduce il rendimento in zona offensiva. Il Napoli di Garcia era superiore a quello di Mazzarri in tutto: dribbling riusciti, tiri, assist, gol in area, calci piazzati, quantità di tiri in porta, capacità realizzativa. E' una differenza enorme, verrebbe da dire che qualcosa non va negli attaccanti ma i numeri non sono così negativi. Sbagliano gol fatti? Con Garcia i tiri e le occasioni erano maggiori nettamente. Va detto però che il calendario di Mazzarri è stato più difficile".