GRAFICO - Serie A, calano spettatori e abbonati alle pay-tv: al buio tanti ex abbonati Mediaset Premium

Terminata la stagione, sono diverse le analisi che si fanno sull'andamento del campionato italiano, tra cui anche la questione legata agli ascolti e gli abbonati delle pay tv. Ne ha parlato il portale Calcio&finanza: "Calano gli ascolti della Serie A nella stagione 2018-2019, la prima del ciclo 2018-2021 con la ripartizione della giornata di campionato tra Sky (sette gare in esclusiva) e DAZN (tre gare in esclusiva).

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano nel corso della stagione sportiva appena conclusa la Serie A avrebbe perso circa 700-500 mila abbonati alla pay-tv e il 30% di audience.

Il condizionale è d’obbligo considerato che a partire da questa stagione la Lega di Serie A non rende più noti i dati sugli ascolti delle partite di campionato.

Secondo Il Fatto, che cita numeri interni alla Lega, il campionato ha perso abbonati e spettatori. Dai 4 milioni medi di Sky-Mediaset si è passati a 3,3-3,5, con una riduzione di 700-500 mila abbonati.

Calano, secondo Il Fatto, anche gli ascolti tv: nel girone d’andata ci sono stati 91 milioni di spettatori totali contro i 133 dell’anno scorso, meno -31% di audience cumulata (picco di -57% a ottobre).

Nel passaggio dal vecchio al nuovo equilibrio televisivo la Serie A si è persa per strada tanti tifosi. Alcuni non guardano proprio più il pallone (c’è crisi), altri hanno trovato vie “alternative”: la pirateria, fenomeno in crescita allarmante che secondo Fapav (Federazione anti-pirateria) conta ormai 2 milioni di illegali.

E gli ex abbonati Serie A Mediaset che fine hanno fatto? Secondo una ricerca Agcm, il 32% ha sottoscritto un’offerta Sky (o NowTv, la sua piattaforma streaming), il 15% Dazn, il 17% entrambi. Poi c’è una grossa fetta, il 36%, che non ha più niente.

Il calcio in tv è cambiato, forse cambierà ancora. Per ora ci sono altre due stagioni davanti così. Dazn si sta imponendo sul mercato italiano. Sky ha ottenuto ciò che voleva (tamponare l’offensiva di Mediapro) ma non il suo l’obiettivo.

La Serie A non ci ha guadagnato (aumento dei ricavi minimo, perdita di spettatori) però si è garantita un altro triennio di sopravvivenza.

Chi ci ha perso di sicuro, invece, è il tifoso: costretto per la prima volta dopo anni al doppio abbonamento.