Grande iniziativa del quotidiano Roma: domani col giornale in omaggio 5 mascherine

Grande iniziativa da parte del Roma, storico quotidiano napoletano. Domani in edicola, col giornale, anche cinque mascherine in omaggio. Un gesto di estrema generosità in un momento così complesso per la città e per il mondo intero. Un'iniziativa che varrà solamente per le edicole di Napoli ma che in futuro sarà estesa anche alle province. Un motivo in più per informarsi attraverso il Roma: non solo il quotidiano da poter sfogliare per restare aggiornati, ma anche cinque mascherine che di questi tempi sono fondamentali per muoversi.