Grave incidente per l'ex presidente del Coni Petrucci: non è in pericolo di vita

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Gianni Petrucci, vittima di un grave incidente stradale alle porte di Roma. L'ex presidente del Coni, finito con la sua auto dentro una scarpata, ha riportato la frattura di due costole, mentre i medici tengono in osservazione anche le situazione di una vertebra. Fortunatamente però il presidente della Federbasket, e attuale dirigente della Salernitana, non è in pericolo di vita. Petrucci è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, mentre la moglie, che è rimasta quasi illesa, si trova ricoverata all'ospedale di Tor Vergata. Per lei solo lievi contusioni.