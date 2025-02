Ufficiale Gravina rieletto come presidente della FIGC con il 98,7% dei voti

Gabriele Gravina è stato eletto nuovamente come presidente della FIGC e sarà in carica fino al 2028. Dopo la nomina di presidente federale ottenuta con il 98,7% dei voti, lo stesso Gabriele Gravina è intervenuto per ringraziare l’assemblea: “È un grande onore e un grande orgoglio. Ora dobbiamo riprendere uniti, dobbiamo iniziare o continuare il nostro percorso, centrare tutti gli obiettivi di cui il calcio ha bisogno.

Stamattina ho seguito gli interventi dei presidenti delle componenti, chiudo con una citazione. Henry Ford ha detto che mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”, le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.