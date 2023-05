Grazie Inter per aver ricordato all'Italia che si può festeggiare oltre le vittorie

Molti si sono stupiti per l'eccesso di gioia da parte dei tifosi napoletani quando lo scudetto non era ancora aritmetico

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Molti si sono stupiti per l'eccesso di gioia da parte dei tifosi napoletani quando lo scudetto non era ancora aritmetico, tanta ironia per com'è finita la gara con la Salernitana con la gioia rimandata dopo il gol di Dia. A questo punto bisogna dire grazie all'Inter e ai suoi tifosi per quanto fatto nella notte dopo aver conquistato una finale di Champions League con cori per tutta la notte in Duomo e non solo.

Attenzione, finale conquistata e non Champions vinta. Ma cosa cambia se qualcuno ha voglia di esultare? E' giusto che ognuno esprima le proprie emozioni sempre e non per forza legandosi ad un traguardo definitivo. E' bello anche solo credere di poter fare qualcosa di storico. Evviva chi fa festa, sempre, senza essere giudicato.