Higuain lascia in lacrime: "Il sogno è finito e adesso comincia un'altra vita"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Si è conclusa con una sconfitta la carriera da calciatore di Gonzalo Higuain. L'Inter Miami nella notte si è arreso al New Yotk City per 3-0 nel Playoff della MLS, terminando la propria corsa nella fase finale del campionato statunitense. Per Higuain un gol annullato e tante lacrime dopo il fischio di chiusura: la sua carriera si è chiusa dopo 335 reti da professionisti, messe a segno con le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e appunto Inter Miami. A questi gol si sommano i 31 messi a segno nelle 75 partite con l'Argentina. "Tutto ciò che ho amato di più come lavoro è finito - ha detto il 'Pipita', a fine partita -. È durato metà della mia vita, 17 anni e mezzo. Ho rivisto le immagini della mia carriera, dove ho vissuto le mie esperienze e lavorato; lascio con serenità, perché ho dato tutto fino all'ultimo. E questa è la cosa più importante. Il sogno è finito e adesso un'altra vita comincia". (ANSA).