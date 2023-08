Nelle ore successive sono arrivati diversi messaggi sulla questione, con discussioni sui social che riguardavano questo giudizio

Ho messo (sbagliando) 6 a Zielinski e sono stato felice degli ‘insulti’ social. Sì, ne sono felice. Nella pagelle stilate per Tuttonapoli dopo la gara Frosinone-Napoli ho assegnato 'solo' 6 in pagella al polacco, che per molti tifosi era stato tra i migliori con Osimhen e Di Lorenzo.

Nelle ore successive sono arrivati diversi messaggi sulla questione, con discussioni sui social che riguardavano questo giudizio. Detto che le pagelle sono sempre un trappolone, rivedendo la gara sicuramente il 6 era più che striminzito, nasceva da un'aspettativa molto alta sulla gara che Piotr avrebbe fatto allo Stirpe. Il voto 6 nasceva da questa aspettativa: ero convinto che Zielinski avesse dominato in fase offensiva la gara ed ho forse tralasciato il grande lavoro fatto in fase di non possesso. Ed ho sbagliato.

Veniamo però al punto. Che questa sommossa popolare in tutela di Zielinski mi rende felice, felicissimo. Perchè come pochi, ne ho sempre esaltato le caratteristiche uniche, anche al netto delle consuete pause che ne hanno accompagnato il rendimento. Uno come Piotr è una rarità e perderlo sarebbe stato un grave danno sul piano tecnico. La sua scelta d'amore e la fiducia ormai incondizionata dei tifosi, che non potranno mai dimenticare la rinuncia per ragioni di cuore fatta dal polacco, sarà un ulteriore stimolo per trovare ancora maggiore continuità. Forza Piotr, ti devo un 7 in pagella.