Ansa - Osimhen e Zielinski verso il recupero per l'Atalanta: le ultime

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - La maggior parte dei nazionali sono rientrati nel Napoli: Walter Mazzarri oggi ha svolto il suo primo allenamento quasi completo della rosa verso il match di sabato in casa dell'Atalanta. Restano forti i dubbi sulla formazione da poter schierare visto che Osimhen sta ancora recuperando dall'infortunio, come anche Meret mentre Zielinski è tornato in campo dopo il mal di gola.

I tre hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra. Mazzarri ha visto invece nella partitina a campo ridotto Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. A Castel Volturno oggi è giunto per un saluto alla sua ex squadra Lorenzo Insigne, che ora gioca in Canada col Toronto. L'ex capitano ha fatto il suo in bocca al lupo a Mazzarri, il tecnico con cui cominciò la sua avventura in campo al Napoli. (ANSA).