Calcio e Finanza - Rischio penalizzazione solo se Giustizia Sportiva troverà nuovi elementi

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio in relazione agli acquisti di Kostas Manolas e Victor Osimhen. La situazione si complicherà ulteriormente solo se emergeranno nuovi elementi simili a quelli che hanno coinvolto la Juventus. Qualora vengano alla luce informazioni "rilevanti" rispetto ai documenti già esaminati dalla Procura Figc nell'aprile 2022, esiste la possibilità di riaprire il caso anche in ambito sportivo.

In tal caso, il Napoli potrebbe essere deferito e, a seconda delle violazioni contestate, rischiare una penalizzazione di punti in classifica, un'eventualità che richiamerebbe alla memoria la situazione della Juventus, che lo scorso anno subì una detrazione di 10 punti per un uso sistematico delle plusvalenze. La palla ora passa al procuratore Giuseppe Chinè, il quale dovrà valutare se gli atti possano fornire nuovi elementi per una possibile riapertura del caso. Solo in questo scenario il Napoli si troverebbe a fronteggiare ulteriori sanzioni sportive. A scriverlo è Calcio e Finanza.