Calcio€Finanza sul mercato del Napoli: -6mln il saldo ma +59mln tra ammortamenti e stipendi risparmiati

Calcio€Finanza fa chiarezza sulle operazioni chiuse, costi e ricavi del club di De Laurentiis nella sessione estiva del calciomercato 2023/24.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto ha speso Il Napoli sul mercato? Calcio€Finanza fa chiarezza sulle operazioni chiuse, costi e ricavi del club di De Laurentiis nella sessione estiva del calciomercato 2023/24.

ACQUISTI - Cinque gli acquisti a titolo definitivo: Lindstrom 25mln, Cajuste: 12mln, Natan: 10mln, Caprile: 7mln e Cheddira: 10mln ; più il riscatto di Simeone: 12mln e il ritorno dal prestito di Zanoli. Totale: 76 milioni di euro. Tra gli ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e gli stipendi lordi, i costi dovrebbero essere di circa 35,6 milioni di euro.

CESSIONI - Per quanto riguarda le cessione il club azzurro ha realizzato finora due cessioni: Kim: 57mln e Lozano:12,2mln; mentre si sono conclusi senza riscatto i prestiti di Ndombelè e Bereszynski. Totale: 69,2 milioni di euro. Le operazioni in uscita dovrebbero avere un impatto positivo per circa 89,2 milioni di euro sul bilancio 2023/24. A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa partenopea rispetto alla stagione 2022/23.

IMPATTO SUL BILANCIO 2023/24 - Tra entrate e uscite l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato finora concluso dovrebbe tradursi, secondo le stime, in un impatto positivo per 53,6 milioni di euro circa. Considerando il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per il Napoli finora vede un saldo negativo di circa 6,8 milioni di euro.