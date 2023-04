CdM ad ADL: "Le curve trascinano il tifo, vanno tutelate e non combattute!"

In un lungo editoriale di Franco Di Stasio sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ci si sofferma a lungo sulla diatriba col tifo.

In un lungo editoriale di Franco Di Stasio sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ci si sofferma a lungo sulla diatriba tra Aurelio De Laurentiis e i tifosi: "Forse è bene ricordarlo, le curve, e non solo a Napoli, sono i veri trascinatori del tifo. E andrebbero tutelate, non combattute. I prezzi sproporzionati al contesto socio-economico della città, ed anche alla visuale del campo di gioco, fanno il resto. Eppure basterebbe poco.