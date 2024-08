Prima pagina CdS Campania: "Questo è Conte! Lo sfogo costruttivo conquista l'amore dei tifosi"

"Questo è Conte". Titola così in prima pagina l'edizione campana del Corriere dello Sport. Il quotidiano definisce le parole dell'allenatore salentino in conferenza stampa uno "sfogo costruttivo" e sottolinea come abbia conquistato l'amore dei tifosi azzurri.