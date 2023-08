CdS - Affaticamento Anguissa, le sensazioni non sono buone: c'è un sospetto

Nell'allenamento mattutino anche André-Frank Zambo Anguissa ha risentito di un affaticamento muscolare

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'allenamento mattutino anche André-Frank Zambo Anguissa ha risentito di un affaticamento muscolare e, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione online, il suo problema potrebbe non essere di poco conto come lo era stato invece per Elmas e Lobotka. Le prime sensazioni, in attesa degli esami strumentali, non fanno stare troppo allegri: c'è il sospetto che il camerunese sia costretto a fermarsi davvero.