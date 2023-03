Cds - Caso Mourinho, Serra rischia deferimento: non accadeva ad un arbitro da Calciopoli

Il supplemento di indagine sulla polemica fra José Mourinho e Marco Serra durante Cremonese-Roma potrebbe portare a sviluppi sorprendenti.

Il supplemento di indagine sulla polemica fra José Mourinho e Marco Serra durante Cremonese-Roma potrebbe portare a sviluppi sorprendenti, secondo il Corriere dello Sport. Gli avvocati della Roma, si legge, hanno prodotto diversi video che certificherebbero i labiali inappropriati di Serra. Per quello che filtra da ambienti federali, Serra potrebbe essere deferito dalla procura per poi andare a giudizio (ad un arbitro non succedeva dal 2006, anno di Calciopoli). Se colpevole, a quel punto, andrebbe incontro ad una lunga squalifica e al rischio di uscire dalle rotazioni degli arbitri per la Serie A e la Serie B.