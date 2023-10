CdS - Che ne sarà di Garcia? Intanto l'allenatore è tornato in Francia

Anche il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, conferma che la posizione di Rudi Garcia attualmente è in bilico

TuttoNapoli.net

Anche il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, conferma che la posizione di Rudi Garcia attualmente è in bilico dopo l'ultima sconfitta in campionato al Maradona contro la Fiorentina. Il tecnico è a rischio esonero, ma intanto - si legge - è partito per la Francia. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.