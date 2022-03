CdS - Fair Play Finanziario, avviso UEFA a 4 club italiani poco più di un atto dovuto

In queste condizioni, prescindere dal contributo degli azionisti è impossibile.

L'avviso della UEFA a diversi club europei, tra cui Juve, Inter, Milan e Roma, è stato poco più di un atto dovuto. Ad assicurarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: la regola cardine del Fair Play Finanziario - spiega il quotidiano - si chiama break-even rule, che obbliga a coprire almeno i costi con i ricavi senza ricorrere a ricapitalizzazioni dell’azionista per sanare le perdite con uno sforamento massimo di 30 milioni in tre anni. La verità, tuttavia, è che "non si può imporre il pareggio a un’industria che soffre dell’improvvisa evaporazione dei ricavi" a causa della pandemia.

