CdS - Il Casms ha deciso: Napoli-Salernitana si giocherà domenica. Per l'orario...

Napoli-Salernitana si giocherà domenica e non più sabato, ma l'orario non è ancora stato deciso. Lo scrive l'edizione online del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli-Salernitana si giocherà domenica e non più sabato, ma l'orario non è ancora stato deciso. Lo scrive l'edizione online del Corriere dello Sport: "Il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha determinato di posticipare la gara Napoli-Salernitana nella giornata di domenica senza dare indicazioni sul nuovo orario. Nelle prossime ore toccherà al prefetto di Napoli, che aveva sollecitato lo spostamento per motivi di ordine pubblico, emanare il provvedimento con tutti i dettagli".