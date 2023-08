CdS - Italia, con Spalletti non sarà un altro Napoli

Il Corriere dello Sport, nella sua versione online, scrive di Luciano Spalletti e del suo probabile approdo alla guida della nazionale dopo l'addio di Mancini.

Italia, con Spalletti non sarà un altro Napoli. Il Corriere dello Sport, nella sua versione online, scrive di Luciano Spalletti e del suo probabile approdo alla guida della nazionale dopo l'addio di Mancini.

Da Empoli a Napoli, le sue squadre non hanno quasi mai deluso sul piano dello spettacolo. Nell’ultima stagione ha realizzato il suo capolavoro, gioco splendido, risultati incredibili. Quella stessa magìa serve ora alla Nazionale che Mancini ha abbandonato nottetempo. Per Spalletti è un’altra grande scommessa, diversa ma complicata come quella di Napoli. Ed è da qui che dobbiamo ripartire: non possiamo sovrapporre l’organico attuale della Nazionale a quello del Napoli. Non abbiamo, noi italiani, un altro Osimhen, non abbiamo un altro Lobotka, non abbiamo un altro Kvaratskhelia. Siamo già fortunati ad avere lo stesso Di Lorenzo, capitano del Napoli e riferimento di Spalletti, Raspadori, che ora potrebbe trovare più spazio nell’azzurro della federcalcio, e Politano che lo Spalletti ct potrebbe impiegare come alternativa a Chiesa.