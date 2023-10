CdS - Salgono le quotazioni di Gallardo? L'argentino stupì Meluso dal vivo: il retroscena

Nella giornata di ieri anche dall'Argentina hanno confermato l'interesse del Napoli per Marcelo Gallardo.

Nella giornata di ieri anche dall'Argentina hanno confermato l'interesse del Napoli per Marcelo Gallardo. Oggi il Corriere dello Sport nella sua edizione online svela un retroscena: "Gallardo pochi mesi fa ha stupito dal vivo l'attuale direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, in un suo viaggio in Argentina quando era fermo e pronto a ripartire dopo la fine della sua esperienza allo Spezia".