CdS - Se non è arrivato finora, difficile che Osimhen firmi il rinnovo

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per me Mazzarri farà il 4-3-3, ci metterà del suo, ma la seconda parte della stagione del Napoli sarà basata su questo modulo che però verrà interpretato a modo suo. Ciò che successe l’anno scorso è stato storico, ha fatto felici tutti. Garcia ha fatto l’errore clamoroso di arrivare dicendo che non conoscesse la storia del Napoli. Mazzarri ha rimesso la storia al centro del villaggio e se c’è un punto di ripartenza è proprio quello che è successo nel recentissimo passato. I giocatori devono essere messi nel proprio ruolo e devono sentirsi a proprio agio.

Osimhen rinnova? Nel calcio nulla è scontato, a giugno Osimhen sarà un giocatore quasi in scadenza. Se l’accordo non è stato trovato fino ad ora, dopo tutti gli incontri avuti, credo sia difficile ipotizzare il suo rinnovo di contratto”.