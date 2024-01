Cies - Kvara è il giocatore più prezioso della Serie A e il 21° al mondo: la valutazione

Il CIES, osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato la propria classifica a proposito delle valutazioni più alte in giro per il mondo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il CIES, osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato la propria classifica a proposito delle valutazioni più alte in giro per il mondo. Il primatista è Jude Bellingham del Real Madrid, sono in cinque a superare la quota di 200 milioni di valore, di questi ben tre sono del Real Madrid (Vinicius e Rodrygo oltre all'inglese) e il secondo classificato è invece Haaland. Stupisce la bassa posizione di Mbappé, 27° con un valore di 106,2 milioni di euro dettato però dalla sua situazione contrattuale che lo vede in scadenza al prossimo 30 giugno.

E la Serie A? Il giocatore del nostro campionato a valere di più è Khvicha Kvaratskhelia, scommessa stravinta dal Napoli nell'estate 2022 che ha poi portato allo Scudetto. Precede di una posizione e di 1,1 milioni di euro il milanista Rafael Leao. Più attardato, una decina di posizioni dietro, Lautaro Martinez, simbolo dell'Inter che con i suoi 102,9 milioni di euro di valore precede comunque il secondo del Napoli, il bomber Victor Osimhen.

Quindi ecco che compaiono anche gli italiani e forse qualcuno sarà sorpreso dal sapere che il nostro connazionale dal valore più elevato è Giorgio Scalvini, promessa dell'Atalanta che per il CIES vale almeno 90 milioni. Otto in più di Nicolò Barella, più di dieci rispetto a un altro interista e collega di ruolo come Alessandro Bastoni. Ultimo tra i profili della Serie A è lo juventino Dusan Vlahovic.

I GIOCATORI DI SERIE A NELLA TOP-100 DEL CIES

21. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) 115,3

22. Rafael Leao (Milan) 114,2

33. Lautaro Martinez (Inter) 102,9

36. Victor Osimhen (Napoli) 100,5

54. Giorgio Scalvini (Atalanta) 90,6

67. Nicolò Barella (Inter) 82

78. Alessandro Bastoni (Inter) 78,4

83. Dusan Vlahovic (Juventus) 77,5