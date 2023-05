I complimenti della Juve sono sarcastici: “Visti i tanti complimenti ricevuti, non potevamo esimerci”

Anche la Juventus si congratula con il Napoli per la vittoria del suo terzo Scudetto, ma lo fa con una punta di sarcasmo

Anche la Juventus si congratula con il Napoli per la vittoria del suo terzo Scudetto, ma lo fa con una punta di sarcasmo: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!", è il tweet del club bianconero, che neanche durante la lunga "tirannia" dei 9 Scudetti consecutivi ha ricevuto i complimenti dei suoi avversari.