Corriere dello Sport: "Bologna la Motta"

"Bologna la Motta", titola quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport parlando della vittoria dei rossoblu contro il Napoli

"Bologna la Motta", titola quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport parlando della vittoria dei rossoblu contro il Napoli. Il sommario: "A Napoli una piazza storica rivede il paradiso. E se oggi la Roma non batte l'Atalanta, rossoblu in Champions dopo 59 anni". In taglio basso, spazio all'esclusione a sorpresa di Luis Alberto dai convocati, da parte del tecnico biancoceleste: "Tudor boccia Luis".

Il commento in alto al box: "Lazio, un caso nel giorno della festa (12.30)". Spazio anche alla partita della Roma contro l'Atalanta: "De Rossi si gioca tanto a Bergamo senza Dybala (20.45)". Di seguito la prima pagina integrale