Corriere dello Sport: "Fino alla fine"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la qualificazione in Champions della Juventus dopo il pari con la Salernitana e la vittoria dell'Atalanta: "Fino alla fine. Grande festa Juve: E' in Champions con la Juventus". A centro pagina l'Atalanta che batte la Roma 2-1: "De Ketelaere show: Gasp piega la Roma". In taglio basso spazio alla vittoria della Lazio contro l'Empoli 50 anni dopo il primo scudetto biancoceleste: "Tutti figli di Maestrelli". Di seguito la prima pagina integrale.