Corriere dello Sport: "L'uomo dei sogni"

"Gasperini al centro di tutto: i destini europei di Atalanta, Roma e Napoli adesso dipendono da lui".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica l'apertura in prima pagina a Gasperini: "L'uomo dei sogni. Gasperini al centro di tutto: i destini europei di Atalanta, Roma e Napoli adesso dipendono da lui". A centro pagina spazio all'anticipo tra Frosinone e Inter: "DiFra, l'Inter non perdona". In taglio basso il Bari che evita la retrocessione ma deve ancora lottare per la salvezza: "Il Bari si prende i playout".