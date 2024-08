Prima pagina Corriere dello Sport: "Musica da Inter, il Milan va in fondo"

"Fino alla fine". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. presi Nico Gonzalez e Conceicao jr, la Juve non si ferma qui: ora si chiude per Koopmeiners e Sancho.

Spazio anche alle prime partite della seconda giornata di Serie A, con due titoli sulle milanesi che fanno capire i rispettivi risultati contro Lecce e Parma: "Musica da Inter" e "Il Milan va a fondo".