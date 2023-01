CorSera - Scontri ultras Napoli-Roma, primo bilancio: un ferito non grave, ma ce ne sono altri

Primo bilancio sugli incidenti tra ultras di Napoli e Roma sull'autostrada del Sole.

Primo bilancio sugli incidenti tra ultras di Napoli e Roma sull'autostrada del Sole. Secondo le prime informazioni raccolte dal Corriere della Sera, sarebbero coinvolte circa 300 persone. Alle 13 circa oltre 150 tifosi napoletani diretti a Genova per la trasferta di Marassi hanno presidiato l’autogrill dopo essere scesi da decine di mini van e di auto. Al passaggio di alcune vetture con i romanisti in autostrada, diretti a Milano per la partita contro il Milan, hanno lanciato oggetti sulle corsie in direzione Nord sulle quali stavano passando decine di veicoli, non solo dei tifosi. I romanisti, anche loro su pulmini e auto, si sono fermati all’altezza dell’uscita dell’area di servizio di Badia al Pino, sono tornati indietro e si sono scontrati con i rivali. Almeno un ultrà giallorosso è rimasto ferito e con mezzi propri si è recato all’ospedale di Arezzo per farsi medicare. Non sarebbe grave, forse è stato raggiunto da una coltellata, e rischia una denuncia.