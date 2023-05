Dazn - Preoccupazione per Lozano: ha sentito l'osso uscire

Da monitorare le condizioni di Hirving Lozano, attaccante del Napoli uscito per infortunio nel primo tempo con la Fiorentina.

Da monitorare le condizioni di Hirving Lozano, attaccante del Napoli uscito per infortunio nel primo tempo con la Fiorentina. La panchina azzurra, rivela DAZN, è apparsa particolarmente preoccupata: infortunio al ginocchio per il messicano, che come sensazione prevalente ha detto di aver sentito come "uscire l'osso". Non è uscito sulle sue gambe, ma accompagnato dallo staff.