Dazn punta a tutta la Champions League, domani si chiude l'asta dei diritti tv

Dopo la Serie A, ora Dazn punta anche alla Champions League in Italia. Secondo Milano Finanza, la piattaforma digitale sarebbe pronta a presentare un’offerta per acquisire l’intero pacchetto dei diritti tv. Domani si concluderà l’asta per i diritti tv in Italia, tra lunedì e martedì l’Uefa aprirà le buste per trasmettere le gare del prossimo triennio 2021-24. L’asta dovrebbe aggirarsi intorno ai 220-240 milioni, per il triennio precedente Sky pagò 300 milioni. La stessa pay tv satellitare è interessata ai diritti della maggiore competizione europea, ma non può puntare all’esclusività delle immagini che però potranno essere ritrasmesse attraverso le app del bouquet. Il colosso Amazon, invece, proverà ad acquisire alcuni match selezionati. Discorso a parte per i diritti in chiaro, che interessano sia Rai che a Mediaset.