I De Laurentiis cedono il Bari al Grimaldi Group? Per ora piovono solo smentite

Le voci su un possibile passaggio di proprietà in casa Bari non si placano anche se molto spesso non trovano conferme. Questa mattina infatti nella città pugliese è circolata la voce di un possibile passaggio di mano imminente dalla famiglia De Laurentiis, sempre più al centro delle critiche della piazza, al Grimaldi Group, colosso nel settore della logistica e dei trasporti.

Secondo quanto riferito da Radio Selene la notizia non avrebbe trovato conferme presso l’azienda di Napoli che ha invece smentito l’interesse per il club biancorosso.

In attesa di notizie concrete su un’eventuale cessione resta concreta invece l’ipotesi di un intervento del presidente Luigi De Laurentiis nelle prossime settimane per chiarire programmi e investimenti in vista del prossimo futuro.