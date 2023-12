I De Laurentiis di fronte a un bivio: vendere o rilanciare il Bari? La piazza è divisa

La famiglia De Laurentiis è di fronte a un bivio: cedere il Bari o rilanciare la propria azione.

La famiglia De Laurentiis è di fronte a un bivio: cedere il Bari o rilanciare la propria azione. Lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno tornando sulle voci, smentite, dei giorni scorsi che volevano la Grimaldi Group, multinazionale leader nel trasporto marittimo, interessata a rilevare il club.

“Nasce una trattativa per la cessione del Bari? Sembra di no, almeno per il momento. Nelle ultime ore, voci ricorrenti si sono rincorse nella città del pallone su un dialogo in corso tra la famiglia De Laurentiis e la Grimaldi Group. Si è sussurrato di un affare già avviato e addirittura prossimo agli incontri decisivi per un passaggio di proprietà. - si legge nell’articolo - In realtà, almeno per ora, non si avrebbero concreti riscontri né di un interesse del gruppo Grimaldi, né di una trattativa esistente per un’eventuale vendita della società biancorossa”.

La piazza è così divisa fra chi è deluso dall’attuale torneo e vorrebbe cullare ben altre ambiziosi spingendo per una svolta radicale e chi invece attende un rilancio dall’attuale proprietà e chiede chiarezza nei programmi. Senza contare che tutti vogliono capire cosa accadrà nel prossimo futuro visto che, stando alle regole attuali, entro il 30 giugno 2028 gli attuali proprietari dovranno decidere se tenere il Napoli o il Bari visto che non saranno più permesse le multiproprietà.