Forbes - CR7 il più pagato al mondo, ma Messi guadagna di più dagli sponsor: classifica e cifre

L'autorevole rivista Forbes ha pubblicato la lista dei dieci giocatori più pagati al mondo.

L'autorevole rivista Forbes ha pubblicato la lista dei dieci giocatori più pagati al mondo. Una classifica che ovviamente è influenzata dall'entrata in scena del calcio saudita, che offre contratti faraonici. I numeri comprendono lo stipendio percepito più gli introiti derivanti da sponsor e altre attività non legate al calcio: la prima voce vede Cristiano Ronaldo nettamente in testa, ma nella seconda prevale Lionel Messi.

1) Cristiano Ronaldo: stipendio di 200 milioni di dollari più 60 milioni per le attività lontano dai campi.

2) Lionel Messi: 65 milioni + 70.

3) Neymar jr.: 80 + 32

4) Kylian Mbappé: 90 + 20

5) Karim Benzema: 100 + 6

6) Erling Haaland: 46 + 12

7) Mohamed Salah: 35 + 18

8) Sadio Mané: 48 + 4

9) Kevin de Bruyne: 35 + 4

10) Harry Kane: 26 + 10

11) Robert Lewandowski: 24 + 10