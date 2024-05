Gazzetta: "Bologna su Sarri. Gasp e Allegri, tutti i segreti"

TuttoNapoli.net

"Inter d'oro" si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si parla della festa scudetto ma anche della finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta: "Tutti i segreti di Allegri e Gasperini". Poi in chiave Bologna, con l'addio possibile di Thiago Motta, il primo obiettivo per la panchina è Sarri. Nessun accenno, in prima, al Napoli.