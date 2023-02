Gazzetta - Caso plusvalenze, Santoriello potrebbe non essere in aula all'udienza preliminare

Il 27 marzo si terrà l'udienza preliminare presso il gup Marco Picco per quel che riguarda il caso plusvalenze sulla Juventus

Il 27 marzo si terrà l'udienza preliminare presso il gup Marco Picco per quel che riguarda il caso plusvalenze sulla Juventus, col giudice che dovrà decidere sul rinvio a giudizio della società bianconera e di 12 ex dirigenti fra cui Andrea Agnelli. Secondo Gazzetta.it il pm Ciro Santoriello non sarà presente, in quell'occasione.

Non perché un qualche tipo di provvedimento glielo vieti, anzi in Procura c'è la convinzione che le parole pronunciate dal pm non vadano ad intaccare la correttezza e la legittimità dell'istruttoria, bensì per una questione di opportunità visto l'imbarazzo che potrebbe crearsi. I pm dell'inchiesta Prisma sono tre, quindi per il portale è facile prevedere come l'accusa sarà portata avnati dai solo Mario Bendoni e Marco Gianoglio.