Gazzetta - Contro il Milan il Napoli deve dimenticare tutto ciò che ha fatto

"Parola d’ordine: resettare. Per la prima volta la squadra di Spalletti giocherà sotto pressione. Al di là dei normali tentativi del tecnico di spostare l’attenzione, è chiaro che in quella parte del tabellone il Napoli è il grande favorito per raggiungere la finale. Merito di quello che ha fatto nel corso della stagione, del suo calcio meraviglioso. Tutto talmente entusiasmante che adesso va dimenticato, per riproporlo sugli stessi livelli di bellezza e di efficacia contro il Milan.