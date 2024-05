Gazzetta: "De Laurentiis: Napoli, non c'è soltanto Conte"

"De Laurentiis: Napoli non c'è soltanto Conte" e "Juve, addio al veleno". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport.

"De Laurentiis: Napoli, non c'è soltanto Conte" e "Juve, addio al veleno". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Lo sfogo con Giuntoli, urla, liti. Si valuta l'esonero immediato per giusta causa: pronto Montero. Il futuro per la Juventus è Thiago Motta.

Inter - "Scontro sul prestito, si rischia lo stallo". Sembrava chiusa con Pimco, invece è "guerra" con Oaktree. Una situazione che non fa piacere ai nerazzurri.