Gazzetta - Ecco perché per la FIGC non è un problema pagare clausola Spalletti

Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sulla scelta della FIGC di andare su Luciano Spalletti per la sostituzione di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale: "La Federcalcio ha disponibilità liquide per circa 90 milioni, ha chiuso in utile anche il bilancio 2022 e da quest'anno può contare su ricavi incrementali di 15 milioni da Adidas. Non sarebbe un problema pagare la clausola", le parole del collega su Twitter.