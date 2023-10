Gazzetta esalta Calabria: “Sa come fermare Kvara, nessuno lo marca meglio di lui"

"Solo uno è riuscito ad arginarlo, costringendolo a giocare un paio di partite da giocatore normale".

Gazzetta.it, in vista del posticipo di stasera tra Napoli e Milan, ha esaltato il capitano rossonero Davide Calabria per le sue doti di marcatore su Kvaratskhelia nella scorsa stagione: "Davanti a lui c’è un volto visto, rivisto e forse anche sognato. Kvicha Kvaratskhelia è l’incubo di mezza Serie A. Il classico spauracchio per qualsiasi terzino destro d’Italia e d’Europa, soprattutto dopo una stagione da Mvp con gol, assist e dribbling a ripetizione. Solo uno è riuscito ad arginarlo, costringendolo a giocare un paio di partite da giocatore normale. Davide Calabria ritrova Kvara e riflette sulla strategia vincente.

L’anno scorso, nella doppia sfida di Champions ai quarti di finale, ha strappato due partite da 7 in pagella. Ha marcato a uomo il dribblomane georgiano limitandone assoli e guizzi. Ha subito un paio di dribbling, un paio di tunnel, ma nei 180 minuti ha vinto lui. Milan in semifinale e Kvara limitato. Una medaglia".