Gazzetta - Juventus, Chiesa viaggia verso la titolarità contro il Napoli

A un anno dall'infortunio, l'attaccante della Juventus Federico Chiesa potrebbe scendere in campo dall'inizio per la prima volta. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, il numero 7 bianconero si candida fortemente per una maglia da titolare nella sfida contro il Napoli: ancora da capire in quale ruolo, se da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 o se da seconda punta, in questo caso alle spalle di Milik e con Kean e Di Maria che partirebbero dalla panchina.