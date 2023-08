Gazzetta - La FIGC ha scelto Spalletti: la clausola non impedirà l'affare

Piovono conferme sulla scelta per il successore di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale

Piovono conferme sulla scelta per il successore di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. 'Gazzetta.it' conferma la decisione su Luciano Spalletti, a prescindere dalla clausola: "La Figc ha deciso: avanti con Luciano Spalletti. Il nuovo corso della Nazionale sarà affidato al tecnico neo campione d’Italia col Napoli. Resta sì da risolvere il nodo clausola, i 3,2 milioni con cui si dovrebbe liberare da De Laurentiis e dal club campano, ma la strada ormai è segnata.

La novità delle ultime ore è che la Federazione con il presidente Gravina in testa non intende farsi frenare da nulla, l’operazione Euro 2024 è già iniziata, i contatti con il tecnico toscano e il suo entourage sono rimasti fitti e positivi. In giornata erano arrivate le frasi dell’avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani che sembravano rallentare l’intesa: “Se Spalletti si colloca in un club o in una federazione, comunque sia, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo”. Ma la Figc non è intenzionata a fare passi indietro, la clausola col Napoli non sarà determinante e non impedirà l’operazione".