Gazzetta - Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita! Domani la presentazione a Riyad

Dopo settimane di rumors sembra essere arrivata l'ora dell’ufficialità.

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini domani verrà presentato come nuovo ct dell'Arabia Saudita. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana alle ore 17:00 locali parlerà in conferenza stampa a Riyad e inizierà il suo percorso alla guida tecnica della rappresentativa saudita con il presidente federale Yasser Al Misehal che condurrà le danze.

Solo due domeniche fa Mancini diceva addio alla Nazionale italiana, ora è pronto a ripartire dall'oro dell'Arabia, con cui firmerò un contratto fino al 2027. Il grande obiettivo sarà la qualificazione al Mondiale del 2026 tra Messico, Stati Uniti e Canada, ma proprio nel 2027 l'Arabia Saudita organizzerà la Coppa d'Asia per la prima volta nella sua storia, altra vetrina per la nazionale. Mancini esordirà sulla panchina dei Green Falcons l'8 settembre contro la Costa Rica e pochi giorni dopo affronterà la Corea del Sud, sempre a Newcastle dove scenderà in campo la nazionale.