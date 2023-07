Gazzetta - Serie A, recuperi in stile Qatar 2022: saranno extra-large

Dalla prossima stagione saranno resi pubblici i colloqui tra gli arbitri e il VAR e soprattutto si andrà sempre più verso il recupero in stile Qatar 2022.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Basta rigorini e sì a recuperi extra-large". Il diktat è quello dell'IFAB, che come racconta la Gazzetta dello Sport avranno effetto anche nella prossima Serie A, pronta ad abbracciare le nuove direttive del board arbitrale. Dalla prossima stagione saranno resi pubblici i colloqui tra gli arbitri e il VAR e soprattutto si andrà sempre più verso il recupero in stile Qatar 2022, per evitare le perdite di tempo (soprattutto nei finali di gara) e avvicinarsi sempre di più al tempo effettivo.