Gazzetta - Spalletti cerca la brillantezza perduta: tre azzurri si candidano a una maglia a sorpresa

Dopo la brutta prestazione contro l'Inter, il Napoli vorrà ritrovare lo smalto perduto già dopodomani contro la Sampdoria.

TuttoNapoli.net

Dopo la brutta prestazione contro l'Inter, il Napoli vorrà ritrovare lo smalto perduto già dopodomani contro la Sampdoria. Anche con una formazione diversa magari, scrive nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport: "Spalletti deve capire quali sono i suoi uomini più in forma per schierare contro la Samp una squadra più brillante. Si candidano Mario Rui, Elmas e Raspadori a prendersi un posto da titolare. Oggi visite mediche per Bereszynski: se si fa in tempo potrà andare in panchina con la sua ex squadra".